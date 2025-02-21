27 büyükşehirde eş zamanlı düzensiz göç denetimi: 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldı

Gaziantep, İstanbul, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Sakarya, İzmir, Samsun, Kocaeli, Kayseri, Eskişehir, Konya, Denizli, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Manisa, Balıkesir, Aydın, Trabzon, Ordu ve Erzurum'da gerçekleştirilen denetimlerde 96 Mobil Göç Noktası aracı kullanıldı. Mobil Göç Noktaları'nda GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanları ve tercümanlar görev yaptı.

BAKAN YERLİKAYA: "HEM DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE EDİYORUZ HEM DE VATANDAŞLARIMIZI RAHATSIZ ETMİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmiyoruz" dedi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yakalanan 144 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı.