27 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? Hamilelikte 27 Hafta Kaçıncı Aya Denk Gelir?

Kadın ve erkeğin cinsel ilişkisi sonucunda kadın yumurtasının erkek spermi ile birleşmesiyle başlayan sürece hamilelik(gebelik) denir. Hamileliğin önemli olan yanı ise insanlığın dünya üzerindeki nesil devamını sürdürmesidir. Bu süreç içinde anne karnında büyüyerek gelişen bebek için süreç hafta olarak işlemektedir. Haftaların birleşimi de aylık olarak adlandırılmaktadır. Bu konuyu 27 haftalık gebelik kaç aylık ve hamilelikte 27 hafta kaçıncı aya denk gelir, örnek durumları ile ele almak daha yerinde olacaktır.

27 Haftalık Gebelik Kaç Aylık?

Bebeğin ana rahmine düşmesi ile beraber bebeği gelişim sürecinde gün, hafta ve aylık olarak bit gelişim zamanı başlamaktadır. Hamilelik sürecinde bebeğin anne karnına düşme zamanı haftalık olarak adlandırılırken geçen zaman için de "x haftalık, y haftalık…" gibi zamanlandırma tanımları ile verilmektedir. Bu bilinmeyen zaman kavramlarının yerine ise 27 haftalık gebeliği koyup kaç aylık olduğuna bakacak olduğumuzda 27 haftalık gebelik 6 aylık bir zamana denk gelerek hamileliğin son üç ayına girildiğinin göstergesidir.

Hamileliğin 27. haftasında yani 6 aylık bir zamanda anne karnındaki bebeğin sinir yapısında önemli gelişmelerin meydana gelmektedir. En önemli olan beynin anne karnındaki nöral bağlantılarının oluşması ve doğum sonrası anne karnından ayrılacak olan bebek için gerekli kas sisteminin egzersizleri de başlamıştır. Sinir sistemindeki yeni bağlantılar ile de bebeğin beyin etkinliklerinde önemli artışlar meydana gelmektedir. Vücut içinde bu değişimler meydana gelirken beyin dışında bebeğin akciğerlerinde de olgunlaşma devam ederek gelişmesini sürdürmektedir.

Hamilelikte 27 Hafta Kaçıncı Aya Denk Gelir

27. hafta hamilelik sürecinin kaç aylık bir zamana denk geldiğine baktığımızda 6 aylık döneminin (trimesterin) başladığını ve son 3 aylık sürecin içine girildiğini gösterir. 40 haftalık hamilelik sürecinde 27 haftanın geçmesi ile son 13 haftalık sürecin içine girildiğini göstermektedir. Bu zaman içinde de anne karnındaki bebeğin vücudun farklı yerlerinde gelişimi başlar ve devam eder. Bebeğin boy, kilo, vücut değişimi ve gelişiminde 6 aylık sürecin gerektirdiği gelişimler baş göstermektedir.