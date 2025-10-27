27. ICPA Yıllık Konferansı Bakan Tunç’un katılımıyla İstanbul’da başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 27. ICPA Yıllık Konferansı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla İstanbul'da başladı. Ceza infaz sistemlerinde insan onuruna dayalı, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini hedefleyen konferans, 80'den fazla ülkeden temsilciyi bir araya getiriyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği (ICPA) iş birliğiyle düzenlenen konferans, dünyanın dört bir yanından ceza infaz sistemi yöneticilerini, uzmanları ve akademisyenleri İstanbul'da buluşturdu. Açılış törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Genel Müdür Yavuz Enis katıldı.

"CEZA İNFAZ SİSTEMLERİNDE REFAH ÖN PLANDA"

Bu yıl "Ceza İnfaz Sistemlerinde Refah: Personel, Sistemler ve Toplum İçin Girişimler" temasıyla gerçekleştirilen konferans, ceza infaz hizmetlerinde insan onuruna dayalı ve sürdürülebilir uygulamaları geliştirmeye odaklanıyor. Katılımcılar, personel refahı, dijitalleşme, rehabilitasyon, sağlık, psikososyal destek ve toplum temelli infaz modelleri gibi konuları ele alacak.

"PETER SEVERİN SAYGIYLA ANILDI"

Konferansta ayrıca yakın zamanda vefat eden ICPA'nın önceki başkanı Peter Severin anısına özel bir bölüm düzenlendi. Severin'in ceza infaz alanına yaptığı katkılar hatırlatılarak kendisi saygı ve minnetle anıldı.

"ULUSLARARASI DAYANIŞMA VE BİLGİ PAYLAŞIMI GÜÇLENECEK"

ICPA 2025, 80'den fazla ülkeden üst düzey temsilci, akademisyen ve uzmanın katılımıyla ceza infaz sistemlerinde uluslararası dayanışma, ortak vizyon ve bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Konferans beş gün sürecek ve ceza infaz sistemlerinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi için bir platform oluşturacak.