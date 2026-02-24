Haberler Yaşam Haberleri 27 ilde dev operasyon: Silah kaçakçılarına vurgun! 259 gözaltı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 09:24

Jandarma Genel Komutanlığı, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 27 ilde operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

DHA Yaşam
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıkları tarafından Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

259 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 259 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 1 kaçak silah imalathanesi tespit edildi ve 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapıldı.

