Haberler Yaşam Haberleri 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon: 77 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 20.03.2026 17:17

SENA UYANER
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; 27 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslarında bulunduğu 77 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 47'si tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları tespit edildi.

"FETÖ VE YAPILANMALARINA KARŞI MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

