Haberler Yaşam Haberleri 27 ilde siber suç operasyonu: 237 şüpheli yakalandı, 118 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.4.2025 08:57 Son Güncelleme: 10.4.2025 09:04

27 ilde siber suç operasyonu: 237 şüpheli yakalandı, 118 şüpheli tutuklandı

Türkiye genelinde siber suçlarla mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, sanal dünyada vatandaşların güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve hırsızlık gibi ağır suçlara karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 118’i tutuklanırken, 34’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
27 ilde siber suç operasyonu: 237 şüpheli yakalandı, 118 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 27 ilde siber suçlara yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla düzenlenen operasyonlarda toplam 237 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 118'i tutuklanırken, 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise adli işlemleri sürüyor.

SUÇLAR AĞIR: DOLANDIRICILIK, YASA DIŞI BAHİS, ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve nitelikli hırsızlık suçlarına karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: "SİBER VATAN'DA GÖREV BAŞINDAYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

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27 ilde siber suç operasyonu: 237 şüpheli yakalandı, 118 şüpheli tutuklandı
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