27 Nerenin Kodu? +27 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin kendine has bir alan kodu numarası vardır. Alan kodu bir numaranın hangi ülkeye ait olduğunu gösteren bir kimlik niteliğindedir. Bu alan kodunun nereye ait olduğunu sorguladığınızda yapılan aramanın da amacını az çok anlamanız mümkün olur. Böyle durumlarda olumsuz durumlarla karşılaşmamak için 27 nerenin kodu, neresi ve hangi ülkeye ait sorularının da tam olarak yanıtlarını bulmak gerekir.

27 Nerenin Kodu?

Ülkeler için belirlenen telefon alan kodları tüm yapılan yurt dışı aramalarında kullanılmaktadır. Bu kodlar olmadan nereden arandığınızı bilmeniz kolay olmayacaktır. Ancak kişiler tüm ülkelerin alan kodlarını bilmek zorunda değildir. Sadece gerekli durumlarda bu alan kodlarını ülkeye özgü olarak sorgulatmak mümkün olabilir.

Sorgulama sonrasında en azından kişiler nereden ve neden arandıklarını tahmin edebilirler. Her ne kadar ülke içinde farklı ve bilinmeyen numaralardan aranmak normal karşılansa da durum yurt dışı aramaları için farklıdır. Böyle durumlarda tanıdık ya da bağlantı olmayan bir ülke kodu ile aranıldığında kişiler bu aramalara kuşku ile yaklaşabilir.

+27 Hangi Ülkeye Ait?

27 alan kodu Güney Afrika Cumhuriyeti ülkesine ait olan bir telefon kodudur. Bu alan kodu görüldüğünde gelen aramanın yurt dışından olduğu kolayca anlaşılabilir. Güney Afrika Cumhuriyeti ülkesinden yapıldığının kolayca anlaşılmasında +27 kodunun bulunması son derece önemlidir. Bu kod numaraların en ön kısmına yazılmaktadır.