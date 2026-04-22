27 yaşındaki genç 10 gündür kayıp

Trabzon'un Araklı ilçesinde 27 yaşındaki Oral Şengün'den 10 gündür haber alınamıyor. Bir gıda pazarlama şirketinde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Şengün, 13 Nisan Pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının endişelenmesi üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan kayıp başvurusunun ardından ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yetkililer, genç adamı gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın emniyet birimine bilgi vermelerini istedi. Öte yandan Şengün'ün ailesi ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

