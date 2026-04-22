Haberler Yaşam Haberleri 27 yaşındaki genç 10 gündür kayıp
Giriş Tarihi: 22.04.2026 11:51

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Oral Şengün, 10 gün önce evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Aile oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon'un Araklı ilçesinde 27 yaşındaki Oral Şengün'den 10 gündür haber alınamıyor. Bir gıda pazarlama şirketinde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Şengün, 13 Nisan Pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının endişelenmesi üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan kayıp başvurusunun ardından ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yetkililer, genç adamı gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın emniyet birimine bilgi vermelerini istedi. Öte yandan Şengün'ün ailesi ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#TRABZON

