27 yaşındaki gencin ölümünde yeni gelişme! Yaralıyken bile saldırmaya devam etmişler



Seyit Muhammet Talay

HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Talay, karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından baba Ömer S. ile kızları A.S. ve D.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ömer S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.S. ve D.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede, sanıkların birlikte hareket ettikleri ve maktul yaralı haldeyken saldırının devam ettiği belirtildi.