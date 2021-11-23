Haberler Yaşam Haberleri 27 yaşındaki Musa 'borç' kavgasında öldü; muhtar dahil 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:53

27 yaşındaki Musa 'borç' kavgasında öldü; muhtar dahil 3 tutuklama

DHA
27 yaşındaki Musa ’borç’ kavgasında öldü; muhtar dahil 3 tutuklama

Mardin'in Midyat ilçesinde, 2 aile arasında borç nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Musa Çelik (27), hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan, aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, pazar günü, Midyat'a bağlı kırsal Çamyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Çelik ve Akçay aileleri arasında borç nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Musa Çelik, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Musa Çelik, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olay sonrası görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda mahalle muhtarı Şirin Akçay ile akrabaları olan Veysi ve Mahsum Akçay, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de sevk edildiği Midyat Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Müslüme'nin ölümünde son dakika haberi: Şok sözler çarpıcı detay! Herkes onu ararken...
Son dakika: Bulgaristan’da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü
Son dakika: Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: Destek doğrudan işçinin hesabına yatacak!
136 ünlü diken üstünde! Tapuda skandal!
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Son dakika: Trabzonspor için flaş sözler! "Galiba bu yıl..." Vitor Hugo-Dicko pozisyonu için ne dediler?
Altın gram fiyatı yeni tarihi rekorunu kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın 23 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Müslüme neden ve nasıl öldü, Müslüme'ye ne oldu? Tüm Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
27 yaşındaki Musa 'borç' kavgasında öldü; muhtar dahil 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA