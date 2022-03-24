28 Beden Kot Ölçüleri: 28 Beden Kot Hangi Beden?

Kot pantolon çeşitleri içinde uygun beden ve kalıpta pantolon bulmak vücudumuzu tanımamızdan geçmektedir. Kıyafetlerimizde kendi bedenimizi tanımadığımız zaman hem şık olmayan bir görüntü hem de boşa harcanan paraya sebep olabiliriz. Peki, doğru bedeni bulabilmek için 28 beden kaç kilo olmalıdır biliyor muyuz?

28 Beden Kot Hangi Beden?

Kot ya da Jean olarak bildiğimiz pantolonların bedenleri diğer kumaştan üretilen pantolonlara göre farklılık göstermektedir. Örneğin giyim ürünlerinde 36,38,40 olarak ilerleyen bedenler kot pantolonlarda 26,27,28 olarak ilerleyebilir. Pantolonlarda 28 beden ara bir beden değildir.

28 beden kot pantolon kaç beden diye baktığımız zaman ise bu beden aralıkları içinde 38 beden alt kıyafet ürünü seçen biri için 38 bedene denk gelmektedir. Yani kıyafetlerinizde 38 bedeni tercih ediyorsanız kot pantolonu seçimlerinizi 28 beden olarak yapabilirsiniz.

28 Beden Kaç Kilo?

Kot pantolonlarda beden ölçüsünü belirleyen bir diğer unsur da kilo aralığıdır. Her beden seçiminde olduğu gibi kendi beden aralığınızın hangi bedene denk geldiğiniz pantolon seçeceğiniz markanın kendi beden ölçülerinden de bulabilirsiniz. Genel olarak baktığımız zaman ise 28 beden kot pantolon tercih eden birinin 55 ile 60 kilo aralığında olması beklenmektedir.