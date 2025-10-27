28 Ekim borsa açık mı, yarın öğleden sonra Borsa İstanbul çalışıyor mu? 28 Ekim borsa açılış-kapanış saatleri

28 Ekim resmi tatiller takviminde "yarım gün" olarak kayda geçiyor. Bu tarihte bankalar, okullar ve diğer kamu kurumları yarım gün tatil yapıyor. Bu noktada öğleden sonra hangi kurumların açık olacağı merak konusu oluyor. Peki, 28 Ekim borsa açık mı, yarın öğleden sonra Borsa İstanbul çalışıyor mu? İşte 28 Ekim borsa açılış-kapanış saatleri hakkında güncel durum;
28 EKİM BORSA AÇIK MI, ÖĞLEDEN SONRA İŞLEM YAPILACAK MI?
Borsa İstanbul (BIST), 28 Ekim'de yarım gün işlem görecek.
28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün resmi tatil olmasından dolayı Borsa İstanbul saat 13:00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra işlem yapılamayacak.