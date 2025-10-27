28 Ekim borsa açık mı, yarın öğleden sonra Borsa İstanbul çalışıyor mu? 28 Ekim borsa açılış-kapanış saatleri

28 Ekim resmi tatiller takviminde "yarım gün" olarak kayda geçiyor. Bu tarihte bankalar, okullar ve diğer kamu kurumları yarım gün tatil yapıyor. Bu noktada öğleden sonra hangi kurumların açık olacağı merak konusu oluyor. Peki, 28 Ekim borsa açık mı, yarın öğleden sonra Borsa İstanbul çalışıyor mu? İşte 28 Ekim borsa açılış-kapanış saatleri hakkında güncel durum;