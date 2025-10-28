Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bankaların mesai saatleri
Giriş Tarihi: 28.10.2025 08:25

28 Ekim bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bankaların mesai saatleri

Cumhuriyet Bayramı arifesinde, 28 Ekim Salı günü bankaların açık olup olmadığı banka şubelerinde işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar bugün hangi saatlerde hizmet verecek, işlemler ne zamana kadar yapılabilecek? 28 Ekim Salı günü bankaların mesai saatleri ve hizmet bilgileri haberin devamında...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde heyecan dorukta. Bayram arifesi olan 28 Ekim Salı günü, vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını ve mesai saatlerini merak ediyor. Peki bankalar bugün hizmet verecek mi, çalışma saatleri kaçta sona erecek? İşte 28 Ekim'de bankalara dair tüm merak edilenler…

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ MERAK EDİLİYOR!

Cumhuriyetimizin 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle, 28 Ekim Salı günü bankaların açık olup olmadığı ve çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 28 Ekim'de bankaların hizmet durumu ve mesai saatleri…

28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başladığı için, bankalar, PTT'ler ve noterler gibi kamu kurumları ile birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra hizmet vermeyecek.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar kapalı olacak. Vatandaşlar, işlemlerini bir gün öncesinden planlamalı.

