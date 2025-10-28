28 EKİM BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR İŞLEM YAPILACAK? 28 Ekim Salı banka şubelerinin çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 28 Ekim günü bankacılık işlemleri yapacak olan vatandaşlar için önemli bir düzenleme bulunuyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre, 29 Ekim'den bir önceki gün olan 28 Ekim, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durum, bankaların ve diğer kamu kurumlarının çalışma saatlerini doğrudan etkiliyor. İşte 28 Ekim Salı günü bankaların çalışma düzeni ve yapmanız gerekenleri planlamadan önce bilmeniz gereken tüm detaylar.
28 Ekim Salı günü bankalar, günün ilk yarısında hizmet vermeye devam edecek, ancak öğleden sonra tüm şubeler kapanacak.
Bankalar, 28 Ekim Salı günü yarım gün faaliyet gösterecektir.
Şubeler, sabah 09:00'da normal mesai düzeninde açılacak.
Öğleden sonra resmi tatil başlayacağı için bankalar, genellikle 12:30 veya en geç 13:00 itibarıyla şubelerini kapatacaklar.
Yarım gün tatil uygulaması, bankacılık işlemlerinden özellikle EFT işlemlerini etkilemektedir.
28 Ekim Salı günü saat 13:00'ten sonra bankalar aracılığıyla yapılacak EFT işlemleri, bankaların kapalı olması nedeniyle karşı hesaba aynı gün geçmeyecektir. Bu işlemlerin hesaba geçmesi, tatilin sona ermesinin ardından, yani 30 Ekim Perşembe günü gerçekleşecektir.
Ancak öte yandan FAST işlemleri ile 7/24 para transferi sağlamak da mümkün.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmi tatil olduğu için bu tarihte tüm banka şubeleri kapalı olacaktır.
Bankacılık işlemleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve bankaların ATM'leri aracılığıyla sürdürülebilecek. Şube işlemleri için mesai, 30 Ekim Perşembe günü yeniden başlayacak.