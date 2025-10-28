Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim bugün eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler var mı? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eczanelerin mesai takvimi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları devam ederken, 28 Ekim Salı günü eczanelerin durumu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel işletmeler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "28 Ekim bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek? 29 Ekim’de eczaneler kapalı mı olacak?" İşte bayram öncesi eczanelerin çalışma saatleri ve detaylar…

Cumhuriyetimizin 102. yılı, 29 Ekim'de coşku dolu kutlamalarla yurdun dört bir yanında yaşanacak. Bayram arifesinde vatandaşlar, 28 Ekim Salı günü eczanelerin açık olup olmadığını ve hangi saatlere kadar hizmet vereceğini merak ediyor. Peki, bugün eczaneler çalışıyor mu, hizmet saatleri nasıl? İşte 28 Ekim'e dair eczane çalışma bilgileri…

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?
28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler de yalnızca yarım gün hizmet verecek. Eczaneler, saat 13:00'ten sonra kapanacak; ancak nöbetçi eczaneler gün boyu hizmet vermeye devam edecek.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczaneler genel olarak kapalı olacak; yalnızca önceden belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

