28 Ekim bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eczanelerin mesai takvimi

Cumhuriyetimizin 102. yılı, 29 Ekim'de coşku dolu kutlamalarla yurdun dört bir yanında yaşanacak. Bayram arifesinde vatandaşlar, 28 Ekim Salı günü eczanelerin açık olup olmadığını ve hangi saatlere kadar hizmet vereceğini merak ediyor. Peki, bugün eczaneler çalışıyor mu, hizmet saatleri nasıl? İşte 28 Ekim'e dair eczane çalışma bilgileri…
28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?
28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler de yalnızca yarım gün hizmet verecek. Eczaneler, saat 13:00'ten sonra kapanacak; ancak nöbetçi eczaneler gün boyu hizmet vermeye devam edecek.