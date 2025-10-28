28 Ekim bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eczanelerin mesai takvimi

Cumhuriyetimizin 102. yılı, 29 Ekim'de coşku dolu kutlamalarla yurdun dört bir yanında yaşanacak. Bayram arifesinde vatandaşlar, 28 Ekim Salı günü eczanelerin açık olup olmadığını ve hangi saatlere kadar hizmet vereceğini merak ediyor. Peki, bugün eczaneler çalışıyor mu, hizmet saatleri nasıl? İşte 28 Ekim'e dair eczane çalışma bilgileri…