28 Ekim bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hastanelerin mesai saatleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ HASTANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ MERAK EDİLİYOR!

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Ancak vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri de şu: 28 Ekim Salı günü hastaneler açık olacak mı, hizmet saatleri nasıl olacak? Acil servisler dışında poliklinikler ve diğer birimler hangi saatlerde hizmet verecek? İşte 28 Ekim öncesinde merak edilen tüm detaylar…