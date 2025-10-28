28 Ekim bugün kargolar açık mı, kargo dağıtımı yapılacak mı? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kargoların çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar bayram öncesi kargo işlemlerinin durumunu merak ediyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kargo şirketi 29 Ekim'de hizmet vermezken, 28 Ekim Salı günü son mesai günleri olacak. Peki, bugün kargo şubeleri açık mı ve hangi saatlere kadar çalışacak? Bayrama hazırlık yapanlar için 28 Ekim'de kargo hizmetleriyle ilgili merak edilen detaylar haberin devamında...
28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 28 Ekim Salı günü kargo şirketleri hizmet vermeye devam edecek. Ancak işlemlerinizin sorunsuz ilerlemesi için, kargo şubelerini arayarak güncel çalışma saatleri ve hizmet durumları hakkında bilgi almanız faydalı olacaktır.
29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo firmaları resmi tatil uygulamaktadır. Bu sebeple, 29 Ekim Çarşamba günü kargo şubeleri hizmet vermeyecek ve dağıtım işlemleri yapılmayacaktır. Kargo gönderi ve teslimat işlemleri ise 30 Ekim 2025 Perşembe günü yeniden başlayacaktır.