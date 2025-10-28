28 Ekim bugün noterler açık mı, kapalı mı, nöbetçi noter var mı? 28 Ekim Salı noterlerin mesai saatleri gündemde!

28 Ekim'de noterlerde sözleşme, alım-satım, devir gibi işlemleri olan vatandaşlar 28 Ekim noterler açık mı, kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor. Yarım gün resmi tatil kapsamında bulunan bu günde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu merak konusu oluyor. İşte 28 Ekim'de noterlerin çalışma saatleri;