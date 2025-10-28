28 Ekim bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, 28 Ekim Salı metro, Marmaray, metrobüs, otobüs seferleri ücret tarifesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ MERAK EDİLİYOR!

Cumhuriyetimizin 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle toplu taşıma seferleri ve ücret uygulamaları da merak konusu oldu.

Vatandaşların en çok sorduğu soru ise şu: 28 Ekim Salı günü metro, Marmaray, metrobüs ve otobüs seferleri ücretsiz mi olacak, yoksa normal tarifeyle mi hizmet verecek? İşte 28 Ekim'de toplu taşıma ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar…