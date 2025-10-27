Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim noterler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim’de noterler kaça kadar açık, öğleden sonra çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:34

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bir önceki gün olan 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Hal böyle olunca resmi kurum ve kuruluşların çalışma durumu merak ediliyor. Yarın noterde işi olan vatandaşlar da bu noktada 28 Ekim noterler açık mı, çalışıyor mu, öğleden sonra kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor. 28 Ekim’de noterlerin çalışma durumu.

28 Ekim'de noterlerde sözleşme, alım-satım, devir gibi işlemleri olan vatandaşlar 28 Ekim noterler açık mı, kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor. Yarım gün resmi tatil kapsamında bulunan bu günde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu merak konusu oluyor. İşte 28 Ekim'de noterlerin çalışma saatleri;

28 EKİM NOTERLER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

Öğleden sonra resmi tatil başladığı için, bankalar, PTT'ler ve noterler gibi kamu kurumları ile birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra hizmet vermeyecek.

29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer alır. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları gibi noterler de 29 Ekim 2025 tarihinde hizmet vermeyecek.

