28 Ekim noterler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim’de noterler kaça kadar açık, öğleden sonra çalışıyor mu?

28 Ekim'de noterlerde sözleşme, alım-satım, devir gibi işlemleri olan vatandaşlar 28 Ekim noterler açık mı, kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor. Yarım gün resmi tatil kapsamında bulunan bu günde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu merak konusu oluyor. İşte 28 Ekim'de noterlerin çalışma saatleri;
28 EKİM NOTERLER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
Öğleden sonra resmi tatil başladığı için, bankalar, PTT'ler ve noterler gibi kamu kurumları ile birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra hizmet vermeyecek.