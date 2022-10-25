29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bayram öncesinin Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle ''28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta sonu ile birleştirilmesini bekleyen vatandaşlar ile devlet daireleri ve bankalarda işi olanlar bu sorunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar tatil mi, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim resmi tatil mi? İşte, 2022 resmi tatiller takvimi ve konu ile ilgili tüm bilgiler.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ? 29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Resmi Gazete bilgilerine göre bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam etmektedir. İşte 28 Ekim yarım gün mü; 29 Ekim resmi tatil mi sorularının yanıtları ve bilgiler.
28 EKİM TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.
Kamu kurum kuruluşları, okullar ve bankalar Cuma öğleden sonra da tatil kabul edildiği için çalışanlar hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapabiliyorlar.
2023 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı: 23 Mart – 21 Nisan Perşembe - Cuma
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı: 28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar