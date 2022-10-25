29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Bayram öncesinin Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle ''28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta sonu ile birleştirilmesini bekleyen vatandaşlar ile devlet daireleri ve bankalarda işi olanlar bu sorunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar tatil mi, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim resmi tatil mi? İşte, 2022 resmi tatiller takvimi ve konu ile ilgili tüm bilgiler.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ? 29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Resmi Gazete bilgilerine göre bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam etmektedir. İşte 28 Ekim yarım gün mü; 29 Ekim resmi tatil mi sorularının yanıtları ve bilgiler.