Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?
Giriş Tarihi: 13.10.2025 09:12

Ekim ayının sonuna yaklaşılırken milyonlarca kişi “28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?” sorularına yanıt arıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi kamu kurumları, bankalar ve okulların çalışma saatleri araştırılıyor. 29 Ekim tatili bu yıl hafta ortasına denk geliyor. Peki, 2025 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak, hangi güne denk geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı yaklaşırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı ülke genelinde hissedilmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Resmî tatil takviminde yer alan 29 Ekim'in bu yıl hangi güne denk geldiği, kamu çalışanları kadar özel sektör için de merak konusu.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu özel gün, her yıl olduğu gibi tüm yurtta törenlerle ve kutlamalarla anılacak. Bayram günü okullar, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim günü, resmî olarak yarım gün tatil ilan ediliyor. Kamu kurumları, bankalar ve okullar öğle saatine kadar açık olacak, öğleden sonra ise kapalı olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Buna göre salı günü öğleden sonradan itibaren resmi tatil başlamış olacak.

CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 yılı için Cumhuriyet Bayramı tatili 1,5 gün sürecek. 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak devam edecek.

