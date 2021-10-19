28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? Okullar, üniversiteler ve özel sektör için 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı?

Ülkemizde 1925 yılından beri resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan bu özel tarihle ilgili 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, 29 Ekim'e ve hafta sonuna bağlanacak mı soruları araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği bu sorular, Resmi Gazete'de yer alan bilgilerle yanıt buluyor. Okullar üniversiteler ve özel sektör için 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı? 29 Ekim tatili kaç gün? İşte merak edilenlerin yanıtı.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ TATİL OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. Bu tarihten beri bayram kapsamında 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil oluyor.