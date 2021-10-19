28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? Okullar, üniversiteler ve özel sektör için 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı?

Ülkemizde 1925 yılından beri resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan bu özel tarihle ilgili 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, 29 Ekim'e ve hafta sonuna bağlanacak mı soruları araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği bu sorular, Resmi Gazete'de yer alan bilgilerle yanıt buluyor. Okullar üniversiteler ve özel sektör için 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı? 29 Ekim tatili kaç gün? İşte merak edilenlerin yanıtı.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ TATİL OLACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. Bu tarihten beri bayram kapsamında 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil oluyor.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu yıl 29 Ekim tatili, hafta sonu tatili ve 28 Ekim Perşembe gününün yarım gün tatil olması dolayısıyla 3 buçuk gün olacak.
28 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇIK OLACAK MI?
28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için tüm devlet kurum ve kuruluşları yarım gün faaliyette olacak. Bu kapsamda ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerde de öğleden sonra ders yapılmayacak.
ÖZEL SEKTÖR İÇİN 28 EKİM TATİL Mİ?
Devlet kurum ve kuruluşları için geçerli olan resmi tatil kararı özel sektör için de geçerlidir. Resmi tatil kamu ve özel sektörde çalışan tüm çalışanları kapsamaktadır. Ancak 28 Ekim'de yarım gün çalışma uygulaması ve mesai saatleri kurumlarca belirlenmektedir. İş Kanunu gereği resmi tatilde çalışan işçiler mesai ücreti almaktadır.