Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:33

28 EKİM YARIN BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANIYOR? 28 Ekim Salı banka şubelerinin çalışma saatleri

Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki günü olan 28 Ekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil takviminde özel bir yere sahip. Vatandaşlar, bankalarda ve resmi kurumlardaki işlemlerini aksatmamak için "28 Ekim bankalar açık mı?", "Bankalar kaça kadar açık?" ve "Saat kaçta kapanıyor?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte, 28 Ekim Salı günü bankaların çalışma saatleri ve EFT/Havale işlemleri için dikkat edilmesi gereken kritik bilgiler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 28 Ekim günü bankacılık işlemleri yapacak olan vatandaşlar için önemli bir düzenleme bulunuyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre, 29 Ekim'den bir önceki gün olan 28 Ekim, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durum, bankaların ve diğer kamu kurumlarının çalışma saatlerini doğrudan etkiliyor. İşte 28 Ekim Salı günü bankaların çalışma düzeni ve yapmanız gerekenleri planlamadan önce bilmeniz gereken tüm detaylar.

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Bankalar, 28 Ekim Salı günü yarım gün faaliyet gösterecektir.

Şubeler, sabah 09:00'da normal mesai düzeninde açılacak.

Öğleden sonra resmi tatil başlayacağı için bankalar, genellikle 12:30 veya en geç 13:00 itibarıyla şubelerini kapatacaklar.

HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

Yarım gün tatil uygulaması, bankacılık işlemlerinden özellikle EFT işlemlerini etkilemektedir.

28 Ekim Salı günü saat 13:00'ten sonra bankalar aracılığıyla yapılacak EFT işlemleri, bankaların kapalı olması nedeniyle karşı hesaba aynı gün geçmeyecektir. Bu işlemlerin hesaba geçmesi, tatilin sona ermesinin ardından, yani 30 Ekim Perşembe günü gerçekleşecektir.

Ancak öte yandan FAST işlemleri ile 7/24 para transferi sağlamak da mümkün.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmi tatil olduğu için bu tarihte tüm banka şubeleri kapalı olacaktır.

Bankacılık işlemleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve bankaların ATM'leri aracılığıyla sürdürülebilecek. Şube işlemleri için mesai, 30 Ekim Perşembe günü yeniden başlayacak.

