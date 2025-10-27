Haberler Yaşam Haberleri 28 EKİM YARIN KARGOLAR AÇIK MI, PTT SAAT KAÇTA KAPANIYOR? 28 Ekim Salı kargoların çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:33

28 EKİM YARIN KARGOLAR AÇIK MI, PTT SAAT KAÇTA KAPANIYOR? 28 Ekim Salı kargoların çalışma saatleri

Cumhuriyet Bayramı öncesinde, kargo gönderimi ve alımı yapacak vatandaşlar için 28 Ekim'deki çalışma düzeni büyük önem taşıyor. "28 Ekim'de kargolar açık mı?", "PTT çalışıyor mu?" ve "Saat kaçta kapanıyor?" soruları en çok arananlar arasında yer alıyor. Resmi tatil uygulaması nedeniyle kargo şubelerinde ve PTT'lerde mesai saatleri takip ediliyor. İşte 28 Ekim Salı günü kargoların çalışma düzenine dair tüm detaylar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu yaklaşırken, bayramın bir önceki günü olan 28 Ekim, yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu düzenleme, kargo ve lojistik sektörünü, özellikle de kamu kuruluşu olan PTT'yi doğrudan etkilemektedir. Gönderimi veya teslimatı olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 28 Ekim kargo çalışma saatlerini bilmesi ve işlemlerini buna göre planlaması gerekmektedir.

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Salı günü kargoların çalışma düzeni firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan kargo firmaları şöyle:

DHL: 28 Ekim Salı günü sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır.

Sürat Kargo: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm birimlerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olacaktır.

Yurtiçi Kargo: 29 Ekim Çarşamba günü tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 28 Ekim Salı ve 30 ekim Perşembe günü tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir.

28 EKİM PTT AÇIK MI KAPALI MI?

PTT şubelerinin 28 Ekim Salı günü öğleden sonra ve 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olması bekleniyor.

28-29 EKİM'DE KARGOLARDA DAĞITIM VAR MI?

Şirketlerin yaptığı açıklamalar doğrultusunda çalışan firmalar dağıtım ve paket alımı yaparken çalışmayacağını belirten firmalar da dağıtım da olması beklenmiyor.

