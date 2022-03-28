Giriş Tarihi: 28.3.2022 21:53Son Güncelleme: 28.3.2022 21:53
28 Mart koronavirüs verileri açıklandı! İşte günün tablosu
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte yapılan 272 bin 435 testte 14 bin 364 vaka tespit edildi. 61 kişi hayatını kaybederken 18 bin 526 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.
Güncel verilere göre, 14 bin 364 yeni vaka tespit edilirken 61 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 526 kişi sağlığına kavuştu.