28 metre yükseklikte zorlu görev! Bakım ekibi dondurucu soğukta görevde

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, binlerce kayak tutkununu ağırlarken, bakım ve onarım ekipleri zor şartlarda mesailerini sürdürüyor. Eksi 30 dereceyi bulan soğuk hava ve metrelerce yükseklikteki direkler, ekiplerin günlük çalışma alanları.

Dondurucu soğukta zorlu görev

Kayak sezonunun başlamasıyla birlikte, Palandöken'de hareketlilik artarken, lift ve telesiyej sistemleri de yoğun bir denetimden geçiyor. Ekipler, misafirlerin güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden görev yapıyor. Koruyucu ekipmanlar kullanan çalışanlar, yüksek rakım ve soğuk hava nedeniyle zorluklar yaşasa da görevlerini aksatmadan sürdürüyor. Bakım ve onarım ekibi, yaklaşık 3 bin 200 metre rakımda, dondurucu soğuklarda görev yapıyor. Koruyucu eldivenler gibi ekipmanlarla çalışsalar da zorlu kış koşulları işlerini daha da güçleştiriyor. Yaz aylarında bir saatte tamamlanabilecek işler, kış mevsiminde 2-3 saat sürebiliyor. Bununla birlikte ekip, taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle güvenliği ön planda tutarak çalışmalarını sürdürüyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 11 teleferik ve telesiyej ile 3 konveyör sisteminin bakımından sorumlu 40 kişilik bir ekip görev yapıyor. Yaklaşık 700 sandalyenin ve 116 direğin bakımını gerçekleştiren ekipler, her gün karşılaşılan küçük aksaklıkları anında çözmek için sabah akşam demeden çalışıyor. Elektrik Elektronik mühendisi Kubrat Gönültaş, sistemin sürekli kontrol altında tutulduğunu belirterek, şunları söyledi: "Palandöken Kayak Merkezi'nde lift sistemlerini aksatmadan çalışır halde tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Misafirlerimizin güvenliği birinci önceliğimiz."

Palandöken'de, kayak tutkunlarının güvenli bir sezon geçirmesi için mesai devam ediyor. Bakım ve onarım ekipleri, yaklaşık 28 metre yükseklikteki çelik direklerde, misafirlerin keyifli ve güvenli bir deneyim yaşaması için aralıksız çalışıyor. İşlerini sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda sürdüren ekipler, zorlu koşullara rağmen kayak sezonu boyunca görevlerinin başında olacak.