28 Şubat davasında gerekçeli karar

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında, 13 sanığın "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

POSTMODERN DARBE VURGUSU

Mahkemenin gerekçeli kararında, 54. Hükümet'in kurulmasıyla birlikte hükümetin meşru politikaları çerçevesinde ülkenin yönetilmesinin engellenmeye çalışıldığı, bu kapsamda hükümeti devirme ve değiştirme sürecinin devreye sokulduğu kaydedildi. Gerekçede, proje kapsamında hükümetin başı, başbakan ve bakanlara yönelik ağır hakaret ve tehditlerde bulunulduğu, basın ve yayın organları aracılığıyla toplum üzerinde algı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi. Bu süreçte, 54. Hükümet'in istifası ve değişmesiyle sonuçlanan "postmodern darbe"nin gerçekleştiği tespiti yapıldı.

BATI ÇALIŞMA GRUBU ORGANİZE ETTİ

Kararda, Batı Çalışma Grubu (BÇG) konseptiyle oluşturulan alt ve yan oluşumların 28 Şubat darbesinde aktif rol aldığı belirtildi. Bu grubun düzenli toplantılar yaparak çeşitli faaliyetler yürüttüğü, Anayasa ve yasalara aykırı biçimde 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmek amacıyla kurulduğu vurgulandı. Yeniden yargılanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu sanıklar Muhittin Erdal Şenel, Şükrü Sarıışık, Yücel Özsır, Hayri Bülent Alpkaya, İbrahim Selman Yazıcı, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Ersin Yılmaz ve Altaç Atılan'ın, Batı Çalışma Grubu'na dahil oldukları, alınan karar ve faaliyetlere katıldıkları, bu kararların uygulanmasına katkı sundukları kaydedildi.

YÖK BAĞLANTISI: KARARLAR ÜNİVERSİTELERE TAŞINDI

Kararda ayrıca dönemin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Erdoğan Öznal ve YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün de Batı Çalışma Grubu kararlarını YÖK'e taşıyarak uygulamaya soktukları belirtildi. Gürüz'ün, gelen talimatların yerine getirilmesini ve denetimini sağladığı, bu eylemlerin hükümeti devirmeye yardım suçunu oluşturduğu ifade edildi. Mahkeme, Gürüz ve Öznal'ın diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini, bu süreçte irade beyan edip karar alabilecek konumda bulunduklarını tespit etti.

"TANKLARLA SINIRLI DEĞİL"

Gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi: "Atılı suçun cebir unsurunun sadece tankların yürütülmesi eylemi ile meydana gelmediği, organizasyonun bir bütün halinde diğer faaliyetleri ile birlikte atılı suçun işlendiği dosya kapsamından sabit olduğundan, bu yöndeki beyanların sanıkların eylemlerini değiştiremeyeceği anlaşılmıştır. Sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmek amacı ile kurulan Batı Çalışma Grubu ve bunun yanında bu amaca yönelik oluşturulan strateji ve faaliyetlere iştirak edip, bu amaçla belirlenen ve alınan kararlarının yürütülmesini kolaylaştırıp sağladıkları anlaşılmakla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmeye yardım etme suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekmiştir."

GÜRÜZ VE ÖZNAL'IN ROLÜ AYRINTILANDI

Mahkeme, sanıklardan Halil Kemal Gürüz'ün 1995–2003 yılları arasında YÖK Başkanlığı yaptığı dönemde, Çetin Doğan koordinatörlüğündeki Kriz Masası–Batı Çalışma Grubu üst kurulunda alınan kararların kendisine kurye ile ulaştırıldığını tespit etti. Gürüz'ün, YÖK Üst Kurulu ve 61 üniversite rektörünün "gericilik faaliyetleri" konulu brifinge katılmasını sağladığı, bu faaliyetlerin darbe sürecinin bir parçası olduğu belirtildi. Sanık Erdoğan Öznal'ın ise "Siyasi İslam'la Mücadele Yöntemleri" adlı belgeyi hazırlayarak Gürüz'e verdiği, bu belgenin Batı Çalışma Grubu'nun amaçları doğrultusunda oluşturulduğu ifade edildi. Belgede, hükümete yönelik fiili müdahale iması taşıyan ifadelerin bulunduğu vurgulandı.

YARGITAY'IN BOZMA KARARI SONRASI YENİDEN YARGILAMA

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmalarının gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozan Daire, "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.

Bu karar sonrası, haklarında bozma kararı verilen 16 sanığın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

13 SANIĞA 18'ER YIL HAPİS

Yeniden görülen davada, vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyaları düşürüldü. Mahkeme, kalan 13 sanığı "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırdı.