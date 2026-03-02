28 Şubat’ı mizahi dille anlatan tek oyuna ’sessiz’ sansür

Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birini, yaşanmış gerçek hikâyeler üzerinden trajikomik bir dille anlatan "Bin Yıl" oyunu, 28 Şubat'ın yıl dönümünde sessizliğe mahkûm edildi. 3 yıl önce büyük yankı uyandırarak sahnelenmeye başlanan oyun, 2026 yılı boyunca hiçbir kurumdan davet alamadı ve salon bulamadı.

Seküler tiyatro salonlarının çeşitli gerekçelerle kapılarını kapattığı Tiyatro Ankebut'un kurucusu ve oyun yazarı Nurdan Albamya İnce, "Salon vermeme ve davet etmeme şeklinde net bir ambargo var" diyerek yaşadıkları süreci anlattı. 28 Şubat sürecini anlatan "Bin Yıl" oyununun yanı sıra; İsrail'in Filistin'e yönelik işgalini konu alan "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" ve bu meseleyi çocuklar için anlatan "Limonun ve Zeytinin Ülkesi" gibi oyunlarla dikkat çeken grup, son temsilini Başakşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirerek çok sayıda seyirciyle buluştu.

BELEDİYELERİMİZ SAHİP ÇIKMALI

Tiyatro Ankebut'un kurucusu ve yazar Nurdan Albamya İnce, oyunlara yönelik sessiz bir ambargo ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Maalesef 'Boş gün yok', 'Salon dolu' gibi gerekçelerle engelleniyoruz. Duyarlı belediyelerimizi; bu kültürel mirası ve mazlumun sesini duyuran oyunlarımızı sahnelerine davet etmeye çağırıyoruz. Sanatımızla bu direnişi sürdürmek için maddi destek değil, sadece kapıların açılmasını istiyoruz" dedi.