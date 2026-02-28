28 Şubat’ın Hafızası Beyazıt Meydanı’nda canlandırıldı

28 Şubat sürecinde yaşanan mağduriyetleri temsilen bir araya getirilen başörtülerinden oluşan çalışma, toplumsal hafızaya güçlü bir hatırlatma niteliği taşıyor. Üniversite kapılarında yaşananların sembolik anlatımını içeren eser, geçmişten bugüne uzanan bir hafıza köprüsü kurmayı amaçlıyor.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nın çalışmasıyla hazırlanan özel eser, 28 Şubat sürecinin toplumsal ve bireysel yansımalarını görünür kılmayı hedefliyor. Başörtüsü yasaklarının ve eğitim hayatında yaşanan ayrımcılıkların sembolik bir anlatımı olarak hazırlanan çalışma, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Bir araya getirilen başörtülerinin oluşturduğu eser, Beyazıt Meydanı'nın yanı sıra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde de sergileniyor. Eser, 28 Şubat sürecinin toplumsal hafızadaki izlerini hatırlatmak ve yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek amacıyla vatandaşların ziyaretine açık olacak.

"GELİŞİME ENGEL DEĞİL"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer konuyla ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sessizce direnenlerin hikâyesi, bugün meydanlarda yankı oluyor: Gelişime Engel Değil!" ifadelerini kullandı.