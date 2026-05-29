28 yaşındaki Gamze’yi ihmaller zinciri hayattan kopardı

İstanbul Ümraniye'de 29 Mart akşamı soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine giden 28 yaşındaki finans müdürü Gamze Yıldız takılan serum sonrası fenalaştı. İddiaya göre serumu yapan kişi lise mezunu laboratuvar teknisyeniydi. Başka bir hastaneye sevk edilen Yıldız, yoğun bakımdaki 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından ifadeleri alınan tıp merkezi çalışanları daha sonra serbest bırakıldı. Öte yandan kliniğin sabıkalı olduğu ortaya çıktı. 2025 yılının ocak ayında Murat Aydın'ın, aynı tıp merkezinde dişini çektirdikten sonra öldüğü ortaya çıktı. SABAH muhabiri acılı anne Suna Doğantekin'in evine gitti.

"Bu sene bizim evimize bayram gelmedi" diyen Doğantekin şu ifadeleri kullandı, "İçim buruk yavrumun özlemi içimi yakıyor. Benim kızım tertemiz kalpli, hayat dolu bir insandı meleğimi elimden aldılar, orası sağlık merkezi değil ticaret merkezi. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum lütfen kapatılsın başka ailelerin canı yanmasın."

Acısının çok taze olduğunu, bayramın bu sene buruk geçtiğini dile getiren acılı anne Doğantekin şu ifadeleri kullandı;

GAMZESİZ İLK BAYRAM...

"Gamze hayat dolu bir kızdı, iyiliksever, merhametli insanlığa faydası olan biriydi benim yavrum. Hayvanları çok severdi, ince naif bir insandı, kimseyi kıramazdı benim meleğimi aldılar elimden. Bizim eve bu sene bayram gelmedi, içimiz buruk yavrumun özlemi içimi yakıyor.

Hala o klinik açık ve işlem yapmaya devam ediyorlar. Ben buraya kasap diyorum ticaret merkezi orası. Biz kliniğin önündeki eylemimizi sürdürüyoruz. Basit bir soğuk algınlığıyla gittiği tıp merkezi benim kızımın hayatına mal oldu.

Gamze zaten gittiği her hastanede penisilin ve diğer bazı ilaçlara alerjisi olduğunu söyler. Hiçbir şekilde dikkate alınmamış zaten serumu takan kişi de lise mezunu laboratuvar teknisyeni. Kızım fenalaşınca tesadüfen başka bir hastanenin doktoru müdahale ediyor.

Ciğerlere vermeleri gereken entübeyi mideye vermişler bunun ötesi yok. Başka hastaneye sevk edildi 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldı bütün kanı değişti, kaç tane yerini deldiler beslemek için. paramparça ettiler benim yavrumu. Benim çocuğum tanınamaz bir hale geldi.

KLİNİKTEN PİŞKİN YANIT: İSTEYEREK YAPMADIK!

Kızının yoğun bakımda olduğu dönem kliniğe gittiğini söyleyen anne Suna Doğantekin aldığı pişkin yanıt sonrasında şoke oldu. "Doktorun bana verdiği cevap 'isteyerek yapmadık, kimsenin suçu yok bizde çok üzgünüz' utanmadan bir de bana bu cevabı verebiliyorlar. Gece uyku ilacı içiyorum yine de yatamıyorum yavrum gözümün önüne geliyor içim yanıyor.

BU TIP MERKEZİ KAPATILSIN

Bir an önce yetkililerin buna el atmasını istiyorum. Bu klinik kapatılsın tıp merkezleri, klinikler sık sık denetlensin. Benim kızım artık geri gelmeyecek başka Gamzeler ölmesin başka ailelerin canı yanmasın. Ben artık yasımı yaşamak istiyorum. "