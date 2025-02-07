28 yaşındaki manken Atilla 5 aydır kayıp!

Karşıyaka ilçesinde yaşayan bekar 28 yaşındaki manken Atilla Ohri, 12 Eylül'de sırra kadem bastı. Yakınları o günden beri 5 aydır Atilla'nın izine rastlayamayınca durumu polise bildirdi. Genç mankenin rahmetli dayısının eşi Sevcan Kalburcu, Atilla'yı her yerde arıyor. Kalburcu, "Kız arkadaşı Mısra bize ulaştı. Atilla'dan 15 gündür haber alamadığını söyledi.

Biz de karakola gideceğimizi söyledik. Bunun üzerine Atilla'nın insan kaçakçılığı yaptığını ve yakalanırsa 7 yıl hapis yatacağını iddia etti. Atilla'nın kız arkadaşı Mısra'dan şüpheleniyoruz" dedi. Sevcan Kalburcu, "Eşim vefat etmeden önce Atilla 4 ay bizim yanımızda yaşadı. Eşim vefat ettikten 5 ay sonra görümcem vefat etti. O günden sonra Atilla'yı bir daha hiç görmedim.