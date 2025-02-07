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Giriş Tarihi: 7.2.2025 16:44 Son Güncelleme: 7.2.2025 16:45

28 yaşındaki manken Atilla 5 aydır kayıp!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve mankenlik yapan 28 yaşındaki Atilla Ohri, 5 aydır kayıp olarak aranıyor. Genç mankenin rahmetli dayısının eşi Sevcan Kalburcu, “Atilla’nın kaybolduğunu sevgilisi Mısra’dan öğrendik. Ondan şüpheleniyoruz” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
28 yaşındaki manken Atilla 5 aydır kayıp!

Karşıyaka ilçesinde yaşayan bekar 28 yaşındaki manken Atilla Ohri, 12 Eylül'de sırra kadem bastı. Yakınları o günden beri 5 aydır Atilla'nın izine rastlayamayınca durumu polise bildirdi. Genç mankenin rahmetli dayısının eşi Sevcan Kalburcu, Atilla'yı her yerde arıyor. Kalburcu, "Kız arkadaşı Mısra bize ulaştı. Atilla'dan 15 gündür haber alamadığını söyledi.

Biz de karakola gideceğimizi söyledik. Bunun üzerine Atilla'nın insan kaçakçılığı yaptığını ve yakalanırsa 7 yıl hapis yatacağını iddia etti. Atilla'nın kız arkadaşı Mısra'dan şüpheleniyoruz" dedi. Sevcan Kalburcu, "Eşim vefat etmeden önce Atilla 4 ay bizim yanımızda yaşadı. Eşim vefat ettikten 5 ay sonra görümcem vefat etti. O günden sonra Atilla'yı bir daha hiç görmedim.

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28 yaşındaki manken Atilla 5 aydır kayıp!
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