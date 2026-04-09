28 yıl sonra gelen ikiz mutluluk!

Aksaray'da 28 yıl önce hayatlarını birleştiren Hüseyin (48) ve Ayşe Özkara (47) çifti, çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine 2003'ten itibaren tüp bebek tedavisine başlayan çiftin 8 denemesi de başarısız oldu.

Çocuk hasretini dindirmek için pes etmeyen Özkara çiftiin, geçen yılki 9'uncu denemesinde tedaviyi yanıt verdi. Hamile kalan Ayşe Özkara, 4 ay önce 33 haftalıkken ikizleri Bekir ve Hasan Hüseyin'i dünyaya getirdi. Yaklaşık 2 ay hastanede kalan bebekler, uygulanan tedaviler sonucunda sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

BU MUTLULUĞUN TARİFİ YOK

Büyük bir sevinç yaşayan baba Hüseyin Özkara, "Çevremizde çocukları gördüğümüzde içimizde hep bir burukluk olurdu. Rabbim bize de nasip eder mi diye düşünürdük. Yıllar sonra dünyanın en büyük mutluluğunu yaşadık. Altın bulmuş gibi sevindik. Bu mutluluğu anlatmanın tarifi yok. 'Anne-baba olmak anlatılmaz yaşanır' derlerdi. Bunun ne olduğunu şimdi anladık" dedi.