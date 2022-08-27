Haberler Yaşam Haberleri 29 Ağustos bankalar açık mı, EFT havale yapılır mı? 29 Ağustos Pazartesi banka şubeleri çalışıyor mu yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 12:46

29 Ağustos bankalar açık mı, EFT havale yapılır mı? 29 Ağustos Pazartesi banka şubeleri çalışıyor mu yarım gün mü?

29 Ağustos bankalar açık mı, tatil mi diye merak eden vatandaşlar konunun detaylarını araştırıyor. Haftanın ilk iş günü olan 29 Ağustos Pazartesi günü bankadaki işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Pazartesi gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ağustos Pazartesi banka şubeleri çalışıyor mu, yarım gün mü, EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar!

29 Ağustos bankalar açık mı, EFT havale yapılır mı? 29 Ağustos Pazartesi banka şubeleri çalışıyor mu yarım gün mü?

29 Ağustos bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu, 2022 resmi tatiller takvimi ile yanıt buldu. Banka şubelerinde işi olan vatandaşlar 29 Ağustos Pazartesi banka şubeleri çalışıyor mu, yarım gün mü sorusuna yanıt ararken 29 Ağustos Pazartesi EFT ve havale yapılır mı sorusu da gündemde yerini aldı. İşte 29-30 Ağustos bankaların çalışma durumu!

29 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla tüm kurumlar gibi bankalar da 29 Ağustos'ta faaliyette olacak.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

29 AĞUSTOS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

29 Ağustos Pazartesi günü iş günü olduğundan, bu tarihte gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri mesai saatleri içinde işleme alınacak. Yani para transferi işlemleriniz gerçekleşecek.

29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

29 Ağustos Pazartesi günü yarım gün ya da tam gün tatil olarak değerlendirilmeyecek.

Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilecek.

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29 Ağustos bankalar açık mı, EFT havale yapılır mı? 29 Ağustos Pazartesi banka şubeleri çalışıyor mu yarım gün mü?
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