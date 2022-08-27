29 Ağustos bankalar açık mı, EFT havale yapılır mı? 29 Ağustos Pazartesi banka şubeleri çalışıyor mu yarım gün mü?

29 Ağustos bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu, 2022 resmi tatiller takvimi ile yanıt buldu. Banka şubelerinde işi olan vatandaşlar 29 Ağustos Pazartesi banka şubeleri çalışıyor mu, yarım gün mü sorusuna yanıt ararken 29 Ağustos Pazartesi EFT ve havale yapılır mı sorusu da gündemde yerini aldı. İşte 29-30 Ağustos bankaların çalışma durumu!