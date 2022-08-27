29 Ağustos bankalar açık mı, EFT havale yapılır mı? 29 Ağustos Pazartesi banka şubeleri çalışıyor mu yarım gün mü?

29 Ağustos bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusu, 2022 resmi tatiller takvimi ile yanıt buldu. Banka şubelerinde işi olan vatandaşlar 29 Ağustos Pazartesi banka şubeleri çalışıyor mu, yarım gün mü sorusuna yanıt ararken 29 Ağustos Pazartesi EFT ve havale yapılır mı sorusu da gündemde yerini aldı. İşte 29-30 Ağustos bankaların çalışma durumu!
29 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?
Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla tüm kurumlar gibi bankalar da 29 Ağustos'ta faaliyette olacak.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.
Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.