29 Ağustos tatil mi, hangi gün? Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

29 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos resmi tatilinin bir önceki günle birleşip birleşmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar 29 Ağustos 2022 resmi tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle işçi ve işveren tarafından merakla araştırılan konular 2022 resmi tatiller takvimi ile yanıt buluyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü, ne günü? İşte yanıtlar…
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Resmi tatiller arasında yer alan milli bayram; 30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk geliyor.
Salı günü izin kullanacak kamu çalışanları ve bazı özel kurumlar bir önceki gün için sorgulamalara başladı.
İşte yanıtı…