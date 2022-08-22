29 Ağustos tatil mi, hangi gün? Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

29 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos resmi tatilinin bir önceki günle birleşip birleşmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar 29 Ağustos 2022 resmi tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle işçi ve işveren tarafından merakla araştırılan konular 2022 resmi tatiller takvimi ile yanıt buluyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü, ne günü? İşte yanıtlar…