Haberler Yaşam Haberleri 29 Ağustos tatil mi, hangi gün? Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 10:02

29 Ağustos tatil mi, hangi gün? Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller takvimi içinde yer alıyor. Bununla birlikte resmi tatillerin birçoğunda bir gün öncesi yarım gün olarak değerlendirilebiliyor. Ayın sonu yaklaşırken 29 Ağustos yarım gün mü, hangi güne denk geliyor soruları yanıt aramaya başladı. 30 Ağustos resmi tatili öncesinde tatil olup olmadığını merak eden işçi ve işveren soruyor: 29 Ağustos tatil mi, hangi gün? İşte, 29 Ağustos 2022 tatil mi yarım gün mü sorusunun cevabı…

29 Ağustos tatil mi, hangi gün? Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

29 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos resmi tatilinin bir önceki günle birleşip birleşmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar 29 Ağustos 2022 resmi tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle işçi ve işveren tarafından merakla araştırılan konular 2022 resmi tatiller takvimi ile yanıt buluyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü, ne günü? İşte yanıtlar…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Resmi tatiller arasında yer alan milli bayram; 30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk geliyor.

Salı günü izin kullanacak kamu çalışanları ve bazı özel kurumlar bir önceki gün için sorgulamalara başladı.

İşte yanıtı…

29 AĞUSTOS TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos yarım gün ya da resmi tatil olarak değerlendirilmeyecek. Böylece kamu ve özel sektör çalışanları bugünü tam çalışma günü olarak sayacak.

Resmi tatil günleri için...

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı: Salı (1 gün)

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma – Cumartesi (1,5 gün)

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29 Ağustos tatil mi, hangi gün? Zafer Bayramı öncesi 29 Ağustos yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?
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