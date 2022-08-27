29 Ağustos tatil mi, özel sektöre yarım gün mü? 30 Ağustos tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor, birleşti mi?

29 Ağustos Pazartesi resmi tatil mi, yarım gün mü diye merak eden vatandaşlar, 2022 yılı resmi tatiller takvimini inceliyor. 29 Ağustos özel sektöre tatil mi sorusuna en net cevap söz konusu takvim ile verilirken, bayram tatili süresi belli oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor, hafta sonu ile birleşti mi? İşte merak edilenlerin yanıtı!
30 AĞUSTOS TATİL Mİ, ÖZEL SEKTÖRE RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Dolayısıyla tüm çalışanlar için 30 Ağustos resmi tatil günü sayılacak.
29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Pazartesi günü yarım gün ya da tam gün tatil olarak değerlendirilmeyecek.
Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilecek.