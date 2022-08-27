Haberler Yaşam Haberleri 29 Ağustos tatil mi, özel sektöre yarım gün mü? 30 Ağustos tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor, birleşti mi?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 09:59

29 Ağustos tatil mi, özel sektöre yarım gün mü? 30 Ağustos tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor, birleşti mi?

29 Ağustos tatil mi, özel sektöre resmi tatil olacak mı gibi sorular günün en çok merak edileni halini aldı. Vatandaşlar, bu yıl Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı için tatil süresine ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor, 29 Ağustos yarım gün mü, hafta sonu ile birleşti mi? İşte 2022 30 Ağustos tatili süresi!

29 Ağustos tatil mi, özel sektöre yarım gün mü? 30 Ağustos tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor, birleşti mi?

29 Ağustos Pazartesi resmi tatil mi, yarım gün mü diye merak eden vatandaşlar, 2022 yılı resmi tatiller takvimini inceliyor. 29 Ağustos özel sektöre tatil mi sorusuna en net cevap söz konusu takvim ile verilirken, bayram tatili süresi belli oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor, hafta sonu ile birleşti mi? İşte merak edilenlerin yanıtı!

30 AĞUSTOS TATİL Mİ, ÖZEL SEKTÖRE RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Dolayısıyla tüm çalışanlar için 30 Ağustos resmi tatil günü sayılacak.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Pazartesi günü yarım gün ya da tam gün tatil olarak değerlendirilmeyecek.

Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilecek.

30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL, 4 GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Hafta sonundan başlayacak tatil pazartesi günü yıllık izin kullanmak suretiyle dört gün olarak değerlendirilebilir.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı: Salı (1 gün)

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma – Cumartesi (1,5 gün)

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29 Ağustos tatil mi, özel sektöre yarım gün mü? 30 Ağustos tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor, birleşti mi?
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