Haberler Yaşam Haberleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google Doodle oldu! 2025 Cumhuriyet'in kaçıncı yılı, nasıl ilan edildi?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 01:46

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google Doodle oldu! 2025 Cumhuriyet'in kaçıncı yılı, nasıl ilan edildi?

Tüm Türkiye, cumhuriyetin ilanının yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlarken, arama motoru Google da ana sayfasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir Doodle ile taçlandırdı. Türk bayraklı özel tasarımıyla milli duyguları harekete geçiren bu jestin ardından, vatandaşlar 2025 yılında Cumhuriyetin kaçıncı yılı olduğunu ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin hayata geçtiği Cumhuriyetin nasıl ilan edildiği gibi kritik tarihi detayları araştırmaya başladı. Peki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kaçıncı yılı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google Doodle oldu! 2025 Cumhuriyet’in kaçıncı yılı, nasıl ilan edildi?

Özel günlerde, kültürel etkinliklerde ve tarihe iz bırakmış önemli kişileri anmak için ana sayfasını özel logolarla (Doodle) güncelleyen Google, 29 Ekim sabahı da geleneği bozmadı. Arama motorunun logosunun Türk Bayrağı temalı bir tasarımla değiştirilmesi, milyonlarca kullanıcıyı duygulandırırken, aynı zamanda bu büyük bayramın tarihsel arka planına dair bilgi arayışını hızlandırdı. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen ve Türk milletine kendi kaderini tayin etme yetkisi veren Cumhuriyetin kaçın yılı merak konusu:

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI GOOGLE DOODLE SÜRPRİZİ

Google, dünya genelindeki önemli gün ve şahsiyetleri anmak amacıyla hazırladığı özel logolarla (Doodle) tanınmaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan son Doodle, hem görsel açıdan zengin hem de milli duyguları yansıtan bir tasarıma sahip.

2025 YILINDA CUMHURİYET'İN KAÇINCI YILI KUTLANIYOR?

29 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen ilan edildiği ve millet egemenliğinin kesinleştiği dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, ulusal birliğimizin ve bağımsızlığımızın en güçlü simgesidir.

2025 yılı Cumhuriyet ilanının 102. yılı olacak.

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

29 Ekim günü, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde hazırlanan değişiklik önerisi TBMM'ye sunuldu. Öneride yer alan "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir." maddesi, Meclis'teki vekillerin oy birliğiyle ve coşkulu alkışlarla kabul edildi.

Kanun, birçok konuşmacının "Yaşasın Cumhuriyet!" sesleriyle alkışlanan konuşmalarıyla kabul edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google Doodle oldu! 2025 Cumhuriyet'in kaçıncı yılı, nasıl ilan edildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz