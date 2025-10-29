29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google Doodle oldu! 2025 Cumhuriyet’in kaçıncı yılı, nasıl ilan edildi?

Özel günlerde, kültürel etkinliklerde ve tarihe iz bırakmış önemli kişileri anmak için ana sayfasını özel logolarla (Doodle) güncelleyen Google, 29 Ekim sabahı da geleneği bozmadı. Arama motorunun logosunun Türk Bayrağı temalı bir tasarımla değiştirilmesi, milyonlarca kullanıcıyı duygulandırırken, aynı zamanda bu büyük bayramın tarihsel arka planına dair bilgi arayışını hızlandırdı. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen ve Türk milletine kendi kaderini tayin etme yetkisi veren Cumhuriyetin kaçın yılı merak konusu:
Google, dünya genelindeki önemli gün ve şahsiyetleri anmak amacıyla hazırladığı özel logolarla (Doodle) tanınmaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan son Doodle, hem görsel açıdan zengin hem de milli duyguları yansıtan bir tasarıma sahip.
29 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen ilan edildiği ve millet egemenliğinin kesinleştiği dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, ulusal birliğimizin ve bağımsızlığımızın en güçlü simgesidir.
2025 yılı Cumhuriyet ilanının 102. yılı olacak.
29 Ekim günü, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde hazırlanan değişiklik önerisi TBMM'ye sunuldu. Öneride yer alan "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir." maddesi, Meclis'teki vekillerin oy birliğiyle ve coşkulu alkışlarla kabul edildi.
Kanun, birçok konuşmacının "Yaşasın Cumhuriyet!" sesleriyle alkışlanan konuşmalarıyla kabul edildi.