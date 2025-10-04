29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 2025 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı yaklaşırken, 29 Ekim 2025 tarihinin resmi tatil olup olmadığı ve 28 Ekim'in yarım gün sayılıp sayılmayacağı gündemde yer alıyor. Vatandaşlar özellikle kamu kurumları, okullar, bankalar ve borsada işleyişin nasıl olacağını merak ediyor. Resmi tatil takvimi kontrol ediliyor.
Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak? 2025 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?
Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.
Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre, 29 Ekim günü tüm yurtta resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Bu kapsamda devlet daireleri, belediyeler, bankalar, borsa, okullar kapalı olacak.
Kanuna göre, Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatildir.
Bu nedenle 28 Ekim 2025 günü öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında mesai yapılmayacak.
Okullarda dersler yarım gün sürecek, bankalar ve resmi daireler öğleden sonra hizmet vermeyecek.
Her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı, 2025 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü olacak.
Tüm yurtta resmi törenlerle ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 29 Ekim'de kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.