29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? 2025 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı yaklaşırken, 29 Ekim 2025 tarihinin resmi tatil olup olmadığı ve 28 Ekim'in yarım gün sayılıp sayılmayacağı gündemde yer alıyor. Vatandaşlar özellikle kamu kurumları, okullar, bankalar ve borsada işleyişin nasıl olacağını merak ediyor. Resmi tatil takvimi kontrol ediliyor.

Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak? 2025 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?