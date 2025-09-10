29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

Türkiye'nin dört bir yanında kutlanan Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim'de coşku dolu geçiriliyor. Bu özel gün hem resmi kurumlarda hem de özel sektörde tatil düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar özellikle 2025 yılında bayramın haftanın hangi gününe denk geldiğini merak ediyor. Peki 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak, hangi gün? İşte ayrıntılar…