Giriş Tarihi: 10.9.2025 13:42

29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milyonlarca vatandaşın gündeminde. Resmi tatiller içinde sorgulanan bu tarih, her yıl coşkuyla kutlanıyor. 2025 yılında da öğrenciler, memurlar ve özel sektör çalışanları “29 Ekim resmi tatil olacak mı, 28 Ekim yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?” sorularını araştırıyor. İşte Cumhuriyet Bayramı’nın tatil takvimiyle ilgili detaylar…

Türkiye'nin dört bir yanında kutlanan Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim'de coşku dolu geçiriliyor. Bu özel gün hem resmi kurumlarda hem de özel sektörde tatil düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar özellikle 2025 yılında bayramın haftanın hangi gününe denk geldiğini merak ediyor. Peki 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak, hangi gün? İşte ayrıntılar…

29 EKİM 2025 RESMİ TATİL Mİ?

Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmî tatildir. Kamu kurumları, bankalar, okullar bu tarihte faaliyet göstermez.

28 EKİM 2025 YARIM GÜN MÜ OLACAK?

Kanuna göre 29 Ekim'den bir gün önce, yani 28 Ekim öğleden sonra tatil ilan edilir. Bu nedenle 28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurumları ve birçok iş yeri yarım gün çalışır.

2025 CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Böylece:

28 Ekim Salı öğleden sonra yarım gün tatil,

29 Ekim Çarşamba tam gün tatil olacak.
Bu takvime göre çalışanlar ve öğrenciler, hafta ortasında bir buçuk günlük tatil yapacak.

