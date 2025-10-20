Haberler Yaşam Haberleri 29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, hangi günlere denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi 2025
Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:48

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, “29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?” sorularını araştırmaya başladı. 2025 resmi tatil takvimiyle birlikte Cumhuriyet Bayramı’nın hangi günlere denk geleceği de belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim’de tüm yurtta coşkuyla kutlanacak olan bayramda okullar, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. İşte tatil tarihleri…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Vatandaşlar ise 2025 yılında bayramın hangi günlere denk geldiğini ve tatilin süresini merak ediyor. 28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2025 Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil, 28 Ekim yarım gün mü olacak? İşte detaylı yanıtlar…

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2025'te de Çarşamba günü kutlanacak. Bu özel gün, 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesinin yıldönümünü simgeliyor. 29 Ekim, ulusal bayram olarak resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor.
Bu yıl 102. yıldönümü olan tarihte tüm okullar, kamu kurumları, belediyeler, bankalar ve resmi daireler tatil olacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim Salı günü de her yıl olduğu gibi yarım gün tatil olacak. Resmi tatil yönetmeliğine göre, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurumlarında mesai sona erecek.

Vatandaşlar, bu sayede 28 Ekim Salı öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Çarşamba günü sona erecek 1,5 günlük tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA NERELER KAPALI OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında olduğundan, 29 Ekim'de kamu kurumları, belediyeler, okullar ve üniversiteler kapalı olacak.
Ayrıca bankalar ve PTT şubeleri de hizmet vermeyecek.

