29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Heyecanla beklenen bu özel tarih için hazırlıklar başlarken, bayram tatilini değerlendirmek isteyenler 29 Ekim tatil mi, kaç gün tatil olacak sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca öğrenciler ve özel sektör çalışanları; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü gibi sorulara yanıt arıyor. İşte okullar, üniversiteler ve özel sektör için son durum.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tam gün resmi tatil sayılıyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 29 Ekim, hafta sonu tatiliyle birleşecek. 29 Ekim tatili, 28 Ekim'in de yarım gün tatil olması dolayısıyla 3 buçuk gün olacak.
29 EKİM'DE ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayram olduğu için resmi tatildir. 29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısıyla kapalıdır. Vatandaşların acil sağlık desteği alması gereken durumlar için hastanelerin acil bölümleri 24 saat açıktır. Eczaneler ise nöbet sistemiyle çalışacaktır. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
29 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Resmi tatil olması nedeniyle tüm özel ve resmi okullar tatil olmuştur. Yine dershaneler, ilkokullar, liseler, ortaokullar, üniversiteler, kreşler resmi tatil sebebiyle kapalıdır.
BU YIL CUMHURİYET BAYRAMI'NIN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ 2021?
Bu yıl, 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümü kutlanacak.