29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Heyecanla beklenen bu özel tarih için hazırlıklar başlarken, bayram tatilini değerlendirmek isteyenler 29 Ekim tatil mi, kaç gün tatil olacak sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca öğrenciler ve özel sektör çalışanları; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü gibi sorulara yanıt arıyor. İşte okullar, üniversiteler ve özel sektör için son durum.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tam gün resmi tatil sayılıyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 29 Ekim, hafta sonu tatiliyle birleşecek. 29 Ekim tatili, 28 Ekim'in de yarım gün tatil olması dolayısıyla 3 buçuk gün olacak.