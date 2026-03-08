Haberler Yaşam Haberleri 294 yıllık çeşmeyi yakan şahıs yakalandı: 5 suçtan sabıkalı şahıs adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 8.03.2026 18:02 Son Güncelleme: 8.03.2026 18:16

294 yıllık çeşmeyi yakan şahıs yakalandı: 5 suçtan sabıkalı şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul Beyoğlu’nda 294 yıllık Tophane Meydan Çeşmesi’ni yakan 61 yaşındaki 5 suçtan sabıkalı O.G.Y. yakalandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
294 yıllık çeşmeyi yakan şahıs yakalandı: 5 suçtan sabıkalı şahıs adliyeye sevk edildi
  • ABONE OL

İstanbul Beyoğlu'nda 294 yıllık Tophane Meydan Çeşmesi'ni yakan 61 yaşındaki 5 suçtan sabıkalı O.G.Y. yakalandı. Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Mahallesinde bulunan ve 1732 yılında yaptırılan Tophane Meydan Çeşmesi, 5 Mart'ta çıkarılan bir yangında zarar görmüştü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yangını, sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y.'nin çıkardığı tespit etti. "Taksirle Öldürme-Yangın-İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme-Kasten Yaralama gibi suçlardan 5 suç kaydı olduğu belirlenen O.G.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli O.G.Y., "Mala Zarar Verme" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
294 yıllık çeşmeyi yakan şahıs yakalandı: 5 suçtan sabıkalı şahıs adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz