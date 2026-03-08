294 yıllık çeşmeyi yakan şahıs yakalandı: 5 suçtan sabıkalı şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul Beyoğlu'nda 294 yıllık Tophane Meydan Çeşmesi'ni yakan 61 yaşındaki 5 suçtan sabıkalı O.G.Y. yakalandı. Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Mahallesinde bulunan ve 1732 yılında yaptırılan Tophane Meydan Çeşmesi, 5 Mart'ta çıkarılan bir yangında zarar görmüştü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yangını, sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y.'nin çıkardığı tespit etti. "Taksirle Öldürme-Yangın-İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme-Kasten Yaralama gibi suçlardan 5 suç kaydı olduğu belirlenen O.G.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli O.G.Y., "Mala Zarar Verme" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.