3 araç birbirine girdi, 7 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki otomobil, S.C. yönetimindeki araç ile M.Z.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapılırken, sürücüler ile araçlarda bulunan T.Y. ve K.A.G. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, E.N.Ç., Ş.E.Ç. ve R.C. ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlar, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otoparka çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.