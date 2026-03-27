3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralı sürücü ambulansa binmeyi reddetti, hastaneye taksiyle gitti
Giriş Tarihi: 27.03.2026 16:42

İstanbul Şişli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Ambulansa binmeyen yaralı sürücü hastaneye taksiyle gitti.

Kaza saat 10.30 sıralarında Şişli ilçesi D100 karayolu Çağlayan mevki Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre öndeki araç ani fren yapınca kaza da kaçınılmaz oldu. 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından olay yerine polis sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 1 sürücü yaralanırken, araçlarda hasar oluştu. Kaza sebebiyle aynı istikamette bir şerit trafiğe kapatılırken aynı zamanda uzun araç kuyrukları da oluştu.

YARALI KAZANIN ŞOKU İLE AMBULANSA BİNMEYİP TAKSİYLE HASTANEYE GİTTİ

Kazada yaralı kişi bilinmeyen bir nedenle ambulansa binmeyi reddetti. Yaralanan kişinin ambulansa binmeyi reddetmesi üzerine olay yerine taksi çağırıldı. Yaralı vatandaş, hastaneye taksiyle gitti. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapanan şerit tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
