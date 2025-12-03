3 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye zam gelecek mi?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücüler ise akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Son olarak; benzinin litresine 73 kuruş, motorinin litresine 2 lira 11 kuruş indirim yapılmıştı. Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak şekilde otogaza (LPG) 70 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.