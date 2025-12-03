3 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye zam gelecek mi?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücüler ise akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.
Son olarak; benzinin litresine 73 kuruş, motorinin litresine 2 lira 11 kuruş indirim yapılmıştı. Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak şekilde otogaza (LPG) 70 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.
Peki, 3 Aralık Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte yanıtı…
3 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzinin litresi: 54.33 TL
Motorinin litresi: 55.03 TL
LPG: 27.71 TL