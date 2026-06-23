3 asırlık taş evler zamana meydan okuyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan taş evler, tarihi dokuları, doğal güzellikleri ve iç içe görüntüleriyle dikkat çekiyor. Asırlardır ayakta kalmayı başaran yapılar, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak adeta zamana meydan okuyor. Bitlis'in saklı güzellikleri arasında yer alan Hizan ilçesine bağlı Hacı Mehmet ve Uzuntaş köylerinde bulunan taş evler, geçmişin izlerini taşıyor.

DOĞASEVERLER AKIN EDİYOR

Tarihi dokusunu koruyan evler, köyün içinden geçen dere ve çevresindeki doğal güzelliklerle birleşerek eşsiz manzaralar oluşturuyor. Özellikle yaz aylarında yeşilin her tonuna bürünen bölgede bulunan taş evler, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Hizan'ın Uzuntaş Köyü'nde bulunan asırlık taş evler ise yamaca kurulu konumlarıyla dikkat çekiyor. Mevsimlere göre farklı renklere bürünen doğayla bütünleşen evler, kartpostalları aratmayan manzaralar sunuyor. Hizan, Bitlis'in keşfedilmeyi bekleyen önemli turizm noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Bölge, doğa ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim güzellikler sunuyor.