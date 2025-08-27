3 aylık Eva Nehir’i hayatta tutan operasyon

Hakkâri'de ana kalp damarının büyük bir kısmı dar ve az gelişmiş olarak dünyaya gelen 3 aylık Eva Nehir, ambulans uçakla sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde hayata döndürüldü. Yüksekova'da yaşayan Kasım ve Gülendan İke çifti, 22 Mayıs'ta çocukları Eva Nehir İke'yi kucaklarına aldı. Ancak minik bebek doğuştan yarık dudak (damak), bir gözü ve kulağı olmadan ve kalp rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan minik bebek, kalp rahatsızlığının artması üzerine ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi, yapılan tetkiklerin ardından minik bebeği ameliyata aldı. Eva Nehir, başarılı geçen kalp ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Op. Dr. Hüseyin Dursin, "Bebeğimizin sağlık durumu iyi ve taburcu edeceğiz" dedi.