3 bin yıllık eserleri satılamadan ele geçirdiler

Seri "Tarihi Eser" operasyonlarını İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Üç bin yıllık paha biçilemez tarihi eserler satışa sunulmuş halde ele geçirildi. Beylikdüzü, Pendik ve Tuzla'da üç adrese yapılan baskınlarda beş kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Osmanlı İmparatorluğu, Yunan, Roma, Bizans, İlk Türk Beylikleri'nden Artuklu Beyliği, Lidya, Frigya Uygarlıkları ve Trakya Krallığı'na ait dört bin 518 sikke grubu, Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemleri'ne ait tartım işlerinde kullanılan 149 dirhem/ağırlık, Osmanlı İmparatorluğu Berat/Ferman, Tasdikname ve Şehadetnameleri ele geçirildi. Operasyonlarda Erken Tunç Çağı'na ait ok uçları, kandiller, lüle taşları, heykelcikler ve bazı hayvan figürleri de bulundu. El yazması olan dua kitapları, yine Osmanlı İmparatorluğu'na ait kalkan ve miğferler, Milli Mücadele Dönemi'nde Subaylara takdim edilen İstiklal Madalyası ve Beratı ile Subay Kılıcı, matara, kale tüfekleri, dürbün ve fişekler de operasyonlarla ele geçirildi.

CARETTA CARETTA KABUĞUNDAN KALKAN…

Operasyonlarda; Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin Sözleşme (CITES) kapsamında satışı ve bulundurulması yasak olan ayı postu, geyik kafatası ve boynuzu, dağ keçisi kafatası ve boynuzu, caretta caretta kabuğundan kalkan biçiminde bir obje, fildişinden imal edilen objeler de bulundu.

Satılamadan ve yurt dışına çıkarılamadan ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Türk İslam Eserleri Müze Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye katılan ve incelemeler yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kürşad Çevik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu.