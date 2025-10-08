3 bin yıllık kalede tenis turnuvası

Tarihin ihtişamını bugünün enerjisiyle buluşturan organizasyon, Diyarbakır'ı "Sporun Kalbi" haline getirmeyi hedefliyor. Lansman toplantısının ardından Arin Arda Tinda, Ahmet Arda Tuncer, Arden Tunç ve Ali Berken Bal'ın katılımıyla özel bir Tenis Gösteri Maçı gerçekleştirildi. Etkinlik için Zerzevan Kalesi'nin bir bölümüne özel olarak tenis kortu da oluşturuldu. Sporun tanıtım gücünü kültürel mirasla birleştiren bu tür etkinliklerin Diyarbakır turizmine ve spor kültürüne büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, Diyarbakır'ın tarih boyunca kültürlerin, inançların ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirterek, "Zerzevan Cup, sadece bir tenis turnuvası değil; geçmişin mirasını geleceğin enerjisiyle buluşturan, gençlerimize umut ve ilham veren bir buluşmadır.

Bu turnuvanın merkezinde yalnızca sporun rekabet ruhu değil; birlik, kardeşlik ve paylaşma kültürü vardır" dedi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, turnuvanın önemine dikkat çekerek, Zerzevan Cup'un, şehrin tanıtımına ve gençlerin spora yönelmesine önemli katkılar sağlayacağı inancında olduklarını söyledi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderisgil, Zerzevan Kalesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Trigon'u ilk kez burada duydum, sayenizde öğrendim. Biz her gün kortlardayız ama böylesine değerli bir kültürel mirasın içinde oynamak gerçekten çok özel. Türkiye Tenis Federasyonu olarak 'Herkes için tenis' vizyonuyla hareket ediyoruz. Amacımız tenisi toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirmek" ifadelerini kullandı.